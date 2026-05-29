Δημοσκόπηση ALCO: Η πρώτη μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, Καρυστιανού - Από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους

Η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των νεοϊδρυθέντων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνει την πρόθεση ψήφου του κόσμου και φέρνει κακά μαντάτα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία να κρατά την πρώτη θέση.

Η δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Flash.gr ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση στο Θησείο.

Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%. Ακολουθεί η «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση.

Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να πέφτει σε ποσοστό 1,5%, εμφανίζοντας εικόνα πλήρους κατάρρευσης μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ- Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%.

Δημοσκόπηση ALCO - Πρόθεση ψήφου

Από πού αντλούν ψηφοφόρους τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Πάνω από το 50% των ψηφοφόρων που προτίθενται να ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υψηλά ποσοστά αντλεί από την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το 56% προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 28% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 8% από το ΠΑΣΟΚ, το 7% από τον Μέρα25 και 2,0% από το ΚΚΕ.

Ποιοι ψηφίζουν ΕΛΑΣ - Δημοσκόπηση ALCO | ALCO

Αντίστοια, η Μαρία Καρυστιανού με την «Ελπίδα για Δημοκρατία» φαίνεται να αντελί ψήφους από όλα τα κόμματα, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των ψήφων φαίνεται να προέρεται από τη ΝΙΚΗ 17% και την Ελληνική Λύση 14% και έπειτα ένα 10% από τη ΝΔ, ένα 8% από το ΠΑΣΟΚ και ένα 7% από το ΚΚΕ.

Ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Δημοσκόπηση ALCO | ALCO

Γιατί επιλέγουν Τσίπρα και Καρυστιανού

Το 39% θα ψηφίσουν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γιατί θεωρούν ότι είναι έντιμος και το 33% γιατί τον εμπιστεύονται ως πρόσωπο, ενώ το 20% θεωρεί ότι εκφράζει τα λαϊκά στρώματα και το 8% δίνει ως απάντηση ότι συμφωνεί με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος.

Ποσοστό που αθροιστικά φθάνει στο 23% εκφράζει ελπίδα, σιγουριά και ενθουσιασμό για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Απογοήτευση, απαντά το 28%. Ανασφάλεια, το 24% ενώ φόβο, απαντά το 11%. Ποσοστό 14% δεν εκφράζει άποψη.

Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να ψηφιζεται γιατί κατά 39% συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση, κατά 30% είναι ένα νέο και άφθαρτο πρόσωπο και κατά 30% αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, ενώ μόλις το 1% συμφωνεί με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος.

Το 27% συνολικά εκφράζει ελπίδα, σιγουριά και ενθουσιασμό για την ίδρυση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 32% εκφράζει απογοήτευση, το 18% ανασφάλεια και το 5% φόβο. Ποσοστό 18% δεν εκφράζει άποψη.

Τι γίνεται με τους αναποφάσιστους

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει και την κατεύθυνση των αναποφάσιστων στις εκλογές του 2023. Η ΝΔ είχε κερδίσει ποσοστό 48%. Το 21% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πλέον βρίσκεται σε ποσοστό εκτός βουλής ενώ επισημαίνεται το 6% είχε πάει στους «Σπαρτιάτες».

Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη το υψηλότερο ποσοστό (29%) παραμένει στο «κανένας», αλλά πλέον στη δεύτερη θέση με ποσοστό (25%) εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 15% και βρίσκεται στην τρίτη θέση ενώ η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%.

Ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Δημοσκόπηση ALCO | ALCO