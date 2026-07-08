Ολυμπιακός: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αποκάλυψε την πρώτη ερώτηση του Μοντέρο αναφορικά με τον Μπαρτζώκα

Ειδήσεις, ανακοινώσεις και πολλά θέματα προς συζήτηση είχε η εκδήλωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την παρουσίαση του νέου μεγάλου της χορηγού.
Με εντυπωσιακό τρόπο, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο μαζί με τη νέα εμφάνιση της ομάδας που έφερε το όνομά του και τον αριθμό του (8).
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