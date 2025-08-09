Ολυμπιακός: Ο Πνευμονίδης είναι πιο πάνω απ΄ότι ήταν ο Κωστούλας πέρυσι τέτοιο καιρό

Ήταν 16 Ιουλίου, όταν ξεκινούσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του στην Ολλανδία, κι έγραφα ότι δεν υπάρχει περίπτωση και φέτος να μην υπήρχε τουλάχιστον ένας παίκτης που θα αποδεικνύονταν η ευχάριστη έκπληξη της προετοιμασίας, θα προέκυπτε δηλαδή λύση για την ομάδα από εκεί που δεν το περιμέναμε.

Καταγράφοντας δε τους υποψήφιους, είχα ξεκινήσει, θυμάμαι σαν τώρα, με τα δύο παιδιά από την Κ19, τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα. Πολύ απλά γιατί ήταν στην ίδια φοβερή φουρνιά με τον Κωστούλα και τον Μουζακίτη.

Και για να πάρεις ένα Κύπελλο Ευρώπης, το Γιουθ Λιγκ, ξεπερνώντας τα εμπόδια της Μπάγερν, της Ίντερ, της Μίλαν κι άλλων τριών γαλλικών και ιταλικών ομάδων, δεν αρκούν δύο ταλεντάρες.

