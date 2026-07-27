Ολυμπιακός: Ο Στέφαν Ορτέγκα αντικαταστάτης του Τζολάκη – Έρχεται την Τρίτη στην Αθήνα

Οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα βρίσκει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη -ο οποίος είναι έτοιμος για να υπογράψει στη Χαλ- προκειμένου να καλύψει τη θέση του βασικού γκολκίπερ.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας είναι πλέον μία... ανάσα απ’ τη νεοφώτιστη στη φετινή Premier League Χαλ και οι πειραιώτες κινήθηκαν άμεσα για τον επόμενο βασικό τους τερματοφύλακα.

Ο 33χρονος Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα, που είχε μείνει ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Αρμίνια Μπίλεφελντ, Μόναχο 1860 και Μάντσεστερ Σίτι. Μάλιστα, ήταν μέλος της αποστολής της εθνικής Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού δεν έπεισε τον Ορτέγκα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» επέμειναν και η νέα προσφορά που κατέθεσαν εντέλει άλλαξε τα δεδομένα. Παρά το ενδιαφέρον που είχε προκύψει από ομάδες της Bundesliga, μεταξύ των οποίων η Λειψία και η Βόλφσμπουργκ, ο Ορτέγκα αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των Πειραιωτών και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας αναμένεται την Τρίτη (28/7) στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της νέας του ομάδας και θα είναι διαθέσιμος και για τους δύο αγώνες με τη Ναϊμέγκεν στις 4 και 11 Αυγούστου για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.