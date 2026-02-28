Μενού

Ολυμπιακός: Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες στον κόσμο εκτός του top-5

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει φροντίσει με τις εμφανίσεις του να εκτοξεύσει την αξία του και αυτό καθρεφτίζεται στη 10άδα του CIES Football με τους ακριβότερους τερματοφύλακες.

Τζολάκης - Ολυμπιακός
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Στα πόδια του έχουν στρωθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ και το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν έντονα στα ελληνικά δρώμενα. Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα.

Σας έχουμε ενημερώσει στο Gazzetta για το ιδιαίτερο... φλερτ της Γιουβέντους αλλά και το όνομα του που φιγουράρει τα μπλοκάκια αρκετών ανθρώπων από ομάδες της ελίτ στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο βέβαια καθώς στα 23 του χρόνια, ο Έλληνας πορτιέρε έχει καταφέρει να μπει σε μία σημαντική λίστα του CIES Football.

