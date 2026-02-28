Επιβεβαίωση από τον Τραμπ για επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν: «Έχουν ξεκινήσει ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.
«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν: Για προληπτικό χτύπημα κάνει λόγο ο υπουργός άμυνας - Οι πρώτες εικόνες
«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι "ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες".
