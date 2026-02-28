Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν την απειλή.

Εξάλλου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των Ισραηλινών για τον εντοπισμό πυραύλων, ενώ οι ισραηλινές αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν να πάνε στα καταφύγια.

View of Haifa port in northern Israel https://t.co/TTwubJOsgS — Reuters (@Reuters) February 28, 2026

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom. Τουλάχιστον δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν, με τον έναν να χτυπά, σύμφωνα με αναφορές, σε ανοιχτή περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι εντόπισε άλλη μια εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Ηχούν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί που λαμβάνουν ειδοποίηση καλούνται να εισέλθουν σε καταφύγια.

Η επιχείρηση του Ιράν έχει την κωδική ονομασία Fateh Khyber - -που σε ελεύερη μετάφραση σημαίνει η Νίκη του Khyber. Το Khyber είναι μάχη σύμβολο του 7ου αιώνα και συνδέεται με τα σπουδαιότερα στρατιωτικά γεγονότα της ιστορίας της χώρας.

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του».

«Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (...) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας», για ένα «ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν", συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε νωρίτερα την έναρξη «προληπτικού πλήγματος» με σκοπό «να εξαλειφθούν οι απειλές (...) για το κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, μπορεί να «αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του κράτους του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του στο άμεσο μέλλον», κι ότι επιβλήθηκε «ειδική και άμεση κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» σε όλη τη χώρα.

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο «του ισραηλινού εναέριου χώρου στις πολιτικές πτήσεις» και απαίτησε οι ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας», Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Ιερουσαλήμ ως τουλάχιστον μεθαύριο Δευτέρα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Διαβάστε ακόμα: Επιβεβαίωση από τον Τραμπ για επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν: «Έχουν ξεκινήσει ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και δυο στήλες πυκνού καπνού άρχισαν να υψώνονται στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται ιδίως η κατοικία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η προεδρία, στο κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης, βομβαρδίστηκαν.

Iranian launches continue. Sirens ring in northern and central Israel. pic.twitter.com/s50pLoTdQ0 — Sprinter Press (@SprinterPress) February 28, 2026

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο κέντρο της πόλης μετά την έκρηξη, ενώ τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χουσέιν Κερμανπούρ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο αριθμός των θυμάτων, νεκρών και τραυματιών, και οι περιοχές που επλήγησαν θα ανακοινωθούν αργότερα, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κεντρικά), στην ιερή πόλη Κομ (κεντρικά), στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, καθώς και στην Κερμανσά (δυτικά), ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

«Ο τύπος των εκρήξεων υποδεικνύει πως πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ασταθείς και προβληματικές, ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

Στην Ιερουσαλήμ, ήχησαν συναγερμοί της αεράμυνας· το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι εξαπολύθηκε πρώτη ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τον Ιούνιο του 2025, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε πόλεμο 12 ημερών, με έναυσμα ισραηλινή επίθεση ευρείας κλίμακας η οποία είχε στο στόχαστρο κυρίως τη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, πυρηνικές εγκαταστάσεις κι επιστήμονες ειδικευμένους στην πυρηνική ενέργεια.

Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στο τελικό στάδιο εκείνου του πολέμου, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κλειδιά.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν

Σειρήνες προειδοποίησης ηχησαν στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος, μετά τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης στην πόλη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι σειρήνες ήχησαν δύο φορές στην Ιερουσαλήμ, με μερικά λεπτά διαφορά.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύθηκε το πρώτο κύμα πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για την επίθεσή του εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο TASNIM.

«Η τελική νίκη πλησιάζει»

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σήμερα πεπεισμένος ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα ηττηθεί μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική νίκη. Θέλω να βρεθώ στο πλευρό σας το συντομότερο δυνατό, ώστε μαζί να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να ανοικοδομήσουμε το Ιράν», τόνισε ο Ρεζά Παχλαβί ο οποίος ζει εξόριστος στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

O Παχλαβί, ο οποίος έχει ζητήσει να εγκαθιδρυθεί κοσμική δημοκρατία στο Ιράν όμως δεν χαίρει καθολικής υποστήριξης μεταξύ των επικριτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προέτρεψε τους Ιρανούς να κάνουν υπομονή, αλλά στη συνέχεια να βγουν στους δρόμους.

«Αυτές τις ευαίσθητες ώρες και ημέρες πρέπει, περισσότερο από ποτέ, να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στον τελικό μας στόχο: να ανακτήσουμε το Ιράν», είπε.

«Σας ζητώ να μείνετε στα σπίτια σας προς το παρόν και να φροντίσετε για την ασφάλειά σας. Παραμείνετε σε εγρήγορση και έτοιμοι ώστε, την κατάλληλη στιγμή - την οποία θα ανακοινώσω με ακρίβεια - να μπορέσετε να επιστρέψετε στους δρόμους για την τελική δράση», επεσήμανε ο Παχλαβί.

Τον Ιανουάριο η ιρανική κυβέρνηση κατέστειλε με τη βία τις ευρείες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν ξεσπάσει στη χώρα.

Diaplous: Οδηγίες ασφάλειας προς τα πλοία

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της εταιρείας, στις 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 06:30 UTC, δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία σε κομβικές θαλάσσιες ζώνες της περιοχής.

Η Diaplous επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε ταχεία κλιμάκωση εντός των επόμενων 24 έως 72 ωρών, με πιθανές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, τον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν, τον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα.

Μεταξύ των πιθανών κινδύνων περιλαμβάνονται θαλάσσιες παρενοχλήσεις, επιθέσεις εξ αποστάσεως, κατασχέσεις πλοίων ή ακόμη και ναρκοθέτηση σε θαλάσσιες διόδους υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι πλοία που θεωρείται ότι συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή συμμάχους τους, καθώς και όσα μεταφέρουν φορτία στρατηγικής σημασίας, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ελέγχων ή επιθέσεων, ακόμη και μέσω μη κρατικών φορέων ή αντιπροσώπων.

Η εταιρεία δεν αποκλείει επίσης αναζωπύρωση των επιθέσεων των Χούτι κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και πυραύλους κατά πλοίων.

Ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στην θαλάσσια περιοχή, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες αναγνώρισης και μεγαλύτερο κίνδυνο επικίνδυνων προσεγγίσεων πλοίων ή παρεμβάσεων κοντά σε θαλάσσια «σημεία συμφόρησης» και λιμενικές εισόδους.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για πιθανές ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα AIS και GNSS, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία της πλοήγησης και να αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ή προσάραξης σε θαλάσσιους διαδρόμους υψηλής κυκλοφορίας.

Συστάσεις προς τα πλοία

Η Diaplous καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων:

ενίσχυση της επιτήρησης στη γέφυρα και στο κατάστρωμα,

περιορισμό της πρόσβασης στο πλοίο και έλεγχο των φυσικών φραγμών ασφαλείας, εφαρμογή των διαδικασιών BMP MS 2025 (σσ επικαιροποιημένο διεθνές εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια των πλοίων)ανάλογα με την απειλή και την περιοχή επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συνιστά τη διατήρηση συνεχούς ετοιμότητας για άμεση αναφορά περιστατικών ή ύποπτων δραστηριοτήτων, με επικοινωνία μέσω των καθιερωμένων καναλιών, όπως το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (σσ βρετανικός οργανισμός συντονισμού και ενημέρωσης για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας UKMTO) και το Maritime Security Centre - Indian Ocean (MSCIO ) διεθνές κέντρο ναυτικής ασφάλειας που λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης και συντονισμού για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στον Ινδικό Ωκεανό και σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εντοπισμού UAV, πυραύλων, εκρήξεων ή απόπειρας επιβίβασης.

Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου τονίζει ακόμη την ανάγκη διεξαγωγής ασκήσεων ετοιμότητας στο πλήρωμα, επανελέγχου των διαδικασιών πυρόσβεσης και ιατρικής αντιμετώπισης, καθώς και επιβεβαίωσης εναλλακτικών μέσων πλοήγησης σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων δορυφορικής καθοδήγησης.

Τέλος, η Diaplous συνιστά στις ναυτιλιακές εταιρείες να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ πλοίων, επιχειρησιακών κέντρων και παρόχων ασφάλειας, να επανεξετάσουν τις διαδρομές και τις ασφαλείς περιοχές αναμονής και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή αλλαγής πορείας για την αποφυγή περιοχών υψηλού κινδύνου.