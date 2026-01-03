Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0: Κατέκτησε το Super Cup με τρία γκολ στην παράταση

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του 2026 καθώς επικράτησε του ΟΦΗ και έβαλε στην τοπαιοθήκη του το Super Cup! Ο τελικός στο Παγκρήτιο κρίθηκε στην παράταση μετά από το 0-0 της κανονικής περιόδου.

Εκεί οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τρία γκολ με τους Ταρέμι (πέναλτι στο 95'), Καλογερόπουλο (107') και Γιαζίτσι (113') κατακτώντας το τρόπαιο.

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο νεαρός Αλέξης Καλογερόπουλος και όχι άδικα καθώς ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Ταρέμι, ενώ σκόραρε και για το 2-0 των νταμπλούχων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν (88' λ.τρ. Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέϊ (90+ λ. τρ. Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο (90+ Γιάρεμτσουκ), Ζέλσον (110' Γιαζίτζι), Ποντένσε (102' Στρεφέτσα) και Ταρέμι (105' Ντιόγκο Νασιμέντο).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (105' Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος (105' Νεϊρα), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (68' Μπαϊνοβιτς), Σενγκέλια (68' Φούντας, 96' λ.τρ. Ισέκα), Σαλσέδο και Νους (84' Θεοδοσουλάκης).

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr