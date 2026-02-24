Μενού

Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την Λεβερκούζεν

Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στην Λεβερκούζεν.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Λεβερκούζεν.

Η διάταξη των Πειραιωτών με βασικό τον Ταρέμι και όχι τον Ελ Καμπί για το ματς των play offs του Champions League, που είναι το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός...

