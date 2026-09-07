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Ολυμπιακός: Οι πρώτες φωτογραφίες των νέων εγκαταστάσεων γύρω από το ΣΕΦ

Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ δημοσιεύτηκαν τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

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Νέες εγκαταστάσεις ΣΕΦ
Οι πρώτες φωτογραφίες των νέων εγκαταστάσεων γύρω από το ΣΕΦ | gazzetta.gr
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Στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού στη φετινή 90ή ΔΕΘ παρουσιάστηκε το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν συμβεί την τελευταία επταετία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς και το συνολικό πλάνο αξιοποίησης για τα επόμενα 40 χρόνια.

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο πλάνο που αφορά το σύνολο των εργασιών και δημοσιεύτηκαν μάλιστα και κάποιες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται οι νέες εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

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