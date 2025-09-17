Ολυμπιακός - Πάφος 0-0: Οχι ιδανική η πρεμιέρα των Πειραιωτών για το Champions League

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League, αλλά δεν μπόρεσε να συνδυάσει τη σημερινή βραδιά με νίκη κόντρα στην Πάφο, με τη μικρή βελτίωση που παρουσίασε στο Β' ημίχρονο μα μην αρκεί για να φέρει αποτελέσματα ή...θέαμα.

Οι Πειραιώτες απέτυχαν να σπάσουν την άμυνα της Πάφου παρά το ότι αγωνίζονταν με παίκτη παραπάνω από το 26' (δεύτερη κίτρινη στον Μπρούνο Φελίπε) και υποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία στο «Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase.

Ο σχηματισμός της Πάφου: Μιχαήλ κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Γκολντάρ, Λουίζ και Λούκασεν, κέντρο με Μπρούνο, Ντράγκομιρ, Σούνγιτς, Πέπε και Κορέια και στην επίθεση ο Ντιμάτα και ο Ζάζα.

Η διάταξή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε.