Ολυμπιακός - Πάφος: Τι ώρα παίζουν την Τετάρτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ελλάδας, επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του Champions League, αντιμετωπίζοντας στην πρώτη αγωνιστική του League Phase την κυπριακή Πάφο, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος την Τετάρτη (17/9), στις 19:45, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote TV και το Mega.

LIVE μετάδοση αναμένεται να υπάρξει και από το gazzetta.gr, ενώ πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του Ολυμπιακού φέτος, ο οποίος είναι σε τρομερή φόρμα σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ειδικότερα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει κάνει το τρία στα τρία σε τρεις αγωνιστικές της Super League, νικώντας αντίστοιχα τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0, τον Βόλο με 0-2 και τον Πανσερραϊκό με 5-0.