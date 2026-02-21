Μενού

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναιτωλικό σήμερα (21/02) για την 22η αγωνιστική της Super league. Η ώρα του αγώνα.

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Παναιτωλικός - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τον Παναιτωλικό σήμερα (21/02) για την 22η αγωνιστική της Super league, με σέντρα στις 17:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, δεν έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών καθώς βρίσκονται δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα - έκπληξη του Νίκου Παπαδόπουλου.

Από τη μεριά τους οι Αγρινιώτες, μετά το νικηφόρο 3-1 επί του Αστέρα εντός έδρας, κατεβαίνουν στο «Καραϊσκάκης» για την έκπληξη.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

  1. AEK 49
  2. Ολυμπιακός 47
  3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
  6. Άρης 27
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
  9. Ατρόμητος 21
  10. Παναιτωλικός 21
  11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)
  12. ΑΕΛ Novibet 20
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
  • Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

  • ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
  • Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
  • ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
  • Αρης – Κηφισιά (7μμ)
  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

