Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τον Παναιτωλικό σήμερα (21/02) για την 22η αγωνιστική της Super league, με σέντρα στις 17:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, δεν έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών καθώς βρίσκονται δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα - έκπληξη του Νίκου Παπαδόπουλου.

Από τη μεριά τους οι Αγρινιώτες, μετά το νικηφόρο 3-1 επί του Αστέρα εντός έδρας, κατεβαίνουν στο «Καραϊσκάκης» για την έκπληξη.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

AEK 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.) Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (20 αγ.) Ατρόμητος 21 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 20 (20 αγ.) ΑΕΛ Novibet 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)