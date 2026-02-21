Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τον Παναιτωλικό σήμερα (21/02) για την 22η αγωνιστική της Super league, με σέντρα στις 17:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, δεν έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών καθώς βρίσκονται δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα - έκπληξη του Νίκου Παπαδόπουλου.
Από τη μεριά τους οι Αγρινιώτες, μετά το νικηφόρο 3-1 επί του Αστέρα εντός έδρας, κατεβαίνουν στο «Καραϊσκάκης» για την έκπληξη.
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)
- AEK 49
- Ολυμπιακός 47
- ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
- Άρης 27
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
- Ατρόμητος 21
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 20 (20 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 20
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 9
*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H 22η αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
- Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)
Kυριακή 22 Φεβρουαρίου
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
- Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
- ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
- Αρης – Κηφισιά (7μμ)
- ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)
