Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η αντίδραση της συζύγου του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον... αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε την εξάδα των ξένων αποφασίζοντας να κρατήσει εκτός αυτής τον Άλεκ Πίτερς κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τετραετή παρουσία του Αμερικανού στον Ολυμπιακό και να πάει με τρεις σέντερ κόντρα στους «πράσινους».
