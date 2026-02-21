Μενού

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η αντίδραση της συζύγου του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του

Η σύζυγος του Άλεκ Πίτερς αντέδρασε μέσω Instagram Story για τον αποκλεισμό του Άλεκ Πίτερς από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον... αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε την εξάδα των ξένων αποφασίζοντας να κρατήσει εκτός αυτής τον Άλεκ Πίτερς κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τετραετή παρουσία του Αμερικανού στον Ολυμπιακό και να πάει με τρεις σέντερ κόντρα στους «πράσινους».

