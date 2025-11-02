Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-3 βόλεϊ: Σαρωτικό το Τριφύλλι, δεν άφησε σετ για σετ

Δεν άφησε περιθώρια επιστροφής στο ματς ο Παναθηναϊκός στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, για τη 2η Αγωνιστική στο βόλεϊ ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ.
Οι «πράσινοι» ήταν... τρομακτικοί αν σκεφτούμε πως είμαστε μόλις στην 2η αγωνιστική και επικράτησαν με 3-0 (22-25, 17-25, 21-25) των «ερυθρολεύκων».
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σπίριτο που μοίρασε μαεστρικά το παιχνίδι των νικητών, αλάνθαστος ο Γιάντσουκ, κομβικοί οι Νίλσεν και Ανδρεόπουλος. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν αλλά ουσιαστικά σε κανένα σημείο του ματς δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Η Μαρία μας κάλεσε»: Φορέας «δείχνει» κόμμα Καρυστιανού και αποκαλύπτει το όνομα
- Φοινικούντα: Το σχέδιο που έδεσε τους εμπλεκόμενους και πώς οι Αρχές έλυσαν το μυστήριο
- Κώστας Πάσσαρης, ο πιο φτωχός κρατούμενος στη Ρουμανία - Γιατί δεν «θέλει» να βγει από τη φυλακή
- Καρφάρες Κωστόπουλου για «έρωτα» Βανδή-Μπισμπίκη: «Όταν το διαφημίζουν τραβάνε κάποιο ζόρι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.