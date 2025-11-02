Μενού

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-3 βόλεϊ: Σαρωτικό το Τριφύλλι, δεν άφησε σετ για σετ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3 σερί σετ του Ολυμπιακού στο βόλεϊ.

ΟΣΦΠ - ΠΑΟ βόλεϊ
ΟΣΦΠ - ΠΑΟ βόλεϊ | Eurokinissi
Δεν άφησε περιθώρια επιστροφής στο ματς ο Παναθηναϊκός στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, για τη 2η Αγωνιστική στο βόλεϊ ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ.

Οι «πράσινοι» ήταν... τρομακτικοί αν σκεφτούμε πως είμαστε μόλις στην 2η αγωνιστική και επικράτησαν με 3-0 (22-25, 17-25, 21-25) των «ερυθρολεύκων».

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σπίριτο που μοίρασε μαεστρικά το παιχνίδι των νικητών, αλάνθαστος ο Γιάντσουκ, κομβικοί οι Νίλσεν και Ανδρεόπουλος. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν αλλά ουσιαστικά σε κανένα σημείο του ματς δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους.

