Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-79: Κυπελλούχοι οι Πράσινοι και απόλυτοι κυρίαρχοι

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε δυναμικά στις εκπληκτικές εμφανίσεις καθώς στον μεγάλο τελικό δεν αντιμετώπισε παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο και κέρδισε εύκολα με 00-00 για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκείνος που άλλαξε ριζικά τον Παναθηναϊκό με την πληθωρική του και άκρως επιδραστική παρουσία του στο παρκέ, ενώ παίκτες κλειδιά ήταν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Ντίνος Μήτογλου.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός έδειξε ένα «πατάει» καλύτερα στο παρκέ στο ξεκίνημα του αγώνα και χάρη στη δημιουργία του Κέντρικ Ναν και την καλή παρουσία από Γκραντ και Χολμς βρέθηκε να προηγείται με 6-12 και δη την ώρα που ο Ολυμπιακός τα περίμενε όλα από τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε πετύχει τους 8 πρώτους πόντους της ομάδας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να κρατήσουν το παιχνίδι και έως το τέλος της πρώτης περιόδου, ισοφαρίζοντας στους 17 πόντους (17-17) με τον Βούλγαρο φόργουορντ να είχε 12 πόντους με 5/5 δίποντα.

Τα περιφερειακά σουτ «έκαψαν» τον Ολυμπιακό καθώς έκλεισε το δεκάλεπτο με 1/7 έξω από τα 6.75 μέτρα όπως επίσης με 8 ασίστ για μόλις 1 λάθος και 5/7 δίποντα. Την ίδια ώρα οι «πράσινοι» είχαν 5/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 6-3 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες για 3 λάθη.

Χολμς (6π.) και Γκραντ (5π.) ήταν οι πρωταγωνιστές σε αυτό το χρονικό διάστημα για την ομάδα του Άταμαν, ενώ από τους «ερυθρόλευκους», εκτός του Βεζένκοβ, κανείς άλλος.

Στην 2η περίοδο ωστόσο ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνα του και δεν άφησε περιθώριο στους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι συνέχισαν να αστοχούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε το β’ δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 16-2 (!) με αποτέλεσμα να στείλει την διαφορά στους 14 πόντους (19-33 και 21-35) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα κατά τη διάρκεια του β’ δεκαλέπτου.

Η είσοδος του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κράτησε τον Βεζένκοβ σε μόλις ένα καλάθι στην 2η περίοδο, ενώ x-factor αποδείχθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους και 3/3 σουτ εντός παιδιάς. Το ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει 13/19 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 13-3 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός 10/13 δίποντα, 1/13 τρίποντα, 6/9 βολές, 7-4 ριμπάουντ και 9 ασίστ (σ.σ. μία στην δεύτερη περίοδο) για 3 λάθη.

Στα μέσα της 3ης περιόδου η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στο +18 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (41-59) και παρέμεινε (46-64) έως και δύο λεπτά πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ρογκαβόπουλος (14π.), Χέιζ-Ντέιβις (13π.) και Μήτογλου (11π.) ήταν εκείνοι που διατηρούσαν το πράσινο προβάδισμα στις παρυφές των 20 πόντων με την 3η περίοδο να κλείνει στο +18 (51-69) αν και είχε φτάσει ο δείκτης του σκορ και στο +19 (50-69). Έως και το τέλος της 3ης περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε 20/31 δίποντα, 8/15 τρίποντα, 5/6 βολές, 15-7 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 7 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός είχε 17/23 δίποντα, 2/17 τρίποντα, 10/14 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 6 λάθη

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +19 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι (56-75 στο 33') με τον Ολυμπιακό να επιχειρεί την τελική του αντεπίθεση προκειμένου να μειώσει το σκορ. Τα τρίποντα από Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, δεν ήταν αρκετά για την ομαδα του Μπαρτζώκα να πραγματοποιήσει την ανατροπή.