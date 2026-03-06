Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Ερυθρόλευκη κυριαρχία παρά τις απουσίες

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες που είχε. Οι Ερυθρόλευκοι, πλέον, βλέπουν με μεγάλη αισιοδοξία την τετράδα της Euroleague και το πλεονέκτημα έδρας, ενώ στον αντίποδα οι Πράσινοι, μετά την τέταρτη διαδοχική τους ήττα, μπαίνουν σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες σε ότι αφορά τη μάχη για την εξάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η 11η σερί νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague!

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη με 86-80 στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική και με ρεκόρ 19-10 αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση. Στον αντίποδα, οι «πράσινοι» υπέστησαν την 14η ήττα τους και τέταρτη διαδοχική στην Ευρώπη, παραμένοντας στο... χείλος της 10ης θέσης και κινδυνεύοντας να μείνουν εκτός Play In.

Η ομαδικότητα, η πολυφωνία και η άμυνα ήταν τα «κλειδιά» της 19ης νίκης των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση αυτή τη σεζόν (19-10 με αγώνα λιγότερο) απέναντι στους τέσσερις διψήφιους παίκτες του Εργκίν Αταμάν (20π. ο Ναν, 14π. οι Ερνανγκόμεθ και Οσμάν, 12 ο Χέιζ-Ντέιβις).

Παρά την αντίδραση των «πρασίνων», όταν από το -17 (36-19), απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-27 στην 3η περίοδο και προσπέρασαν με 58-59 στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρήκε διαφορετικούς πρωταγωνιστές που με μεγάλα σουτ είπαν «όχι» στην απόπειρα των «πρασίνων» να βάλουν τέλος στο νικηφόρο σερί των Πειραιτών στην Ευρώπη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ είχε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 13 πόντους με 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από 10 πόντους είχαν οι Φρανκ Νιλικίνα (2/5 τρίποντα αλλά και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν), Τάισον Ουόρντ (και 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Κόρεϊ Τζόσεφ. Παπανικολάου, Πίτερς και ΜακΚίσικ είχαν από 8 πόντους, ενώ ο Φουρνιέ πρόσφερε 5 πόντους με 1/7 τρίποντα. Εκτός ήταν για τον Ολυμπιακό και ο Μόντε Μόρις.

Σλούκας, Χολμς και Μήτογλου δεν βοήθησαν τον Παναθηναϊκό όσο χρειαζόταν, ο Σορτς αγωνίστηκε μόνο 3:51΄΄ ενώ ο Ρογκαβόπουλος 5:11΄΄. Συμπτώματα διάσεισης παρουσίασε ο Φαρίντ σε τραυματισμό του στο α΄ μέρος. Εκτός ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ αν και ξεκίνησε τις ομαδικές προπονήσεις εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 23-7 στα 30 ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων» της Ιστορίας. Εκτός από 11η σερί νίκη επί των «πρασίνων» στη Euroleague, αυτή ήταν και η 5η σερί στο ΣΕΦ στην Ευρώπη επί του Παναθηναϊκού για τους «ερυθρόλευκους». Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ήταν στις 5 Φεβρουαρίου 2021 (77-88), για την 24η αγωνιστική (Β΄ Φάση). Αυτή είναι και η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό σε οποιοδήποτε γήπεδο, εντός ή εκτός Ελλάδας, στη Euroleague. Δηλαδή, οι «πράσινοι» προσπαθούν να πετύχουν νίκη επί του Ολυμπιακού στην Ευρώπη εδώ και πέντε χρόνια και έναν μήνα!

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μετρά 14 νίκες και 2 ήττες με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν μετρά επτά ήττες στις ισάριθμες αναμετρήσεις που έχει βρει τον Ολυμπιακό αντίπαλο στην Ευρώπη ως τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 10 (2), Ουόρντ 10, Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 13 (3), Πίτερς 8 (1), Μιλουτίνοφ 12, Τζόσεφ 10 (1), ΜακΚίσικ 8, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 5 (1).

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Οσμάν 14 (2), Χολμς 4, Σλούκας 2, Χέιζ-Ντέιβις 12 (1), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9, Ναν 20 (3), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (2), Μήτογλου 3 (1).