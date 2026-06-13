Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-85: Οι ερυθρόλευκοι λύγισαν τους πράσινους

Πρωταθλητής για 16η φορά στην Ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Greek Basketball League.

Στον 5ο και τελευταίο τελικό των playoffs, που διεξήχθη στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν - μετά την κούπα της Euroleague - και την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν αλώβητη την έδρα τους και με επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 89-85 για να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή χρονιά. Πέρα από τον Εβάν Φουρνιέ που εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή των τελικών και τους άξιους συμπαραστάτες Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, άξιος αναφοράς είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος με την υπερπροσπάθειά του έως και το φινάλε για το τριφύλλι.

Το ματς

Με φρενήρη ρυθμό και από τις δύο πλευρές άρχισε το ματς με τον Ολυμπιακό να βρίσκει από νωρίς λύσεις στην επίθεση και να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το σκορ άνοιξε ο Μιλουτίνοφ, ενώ αμέσως μετά ο Λεσόρ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 2-2. Ο Φουρνιέ απάντησε για το 4-2 και από τα πρώτα λεπτά έγινε φανερό πως το ματς θα παιζόταν σε πολύ υψηλό τέμπο.

Ο Γάλλος συνέχισε «ζεστός» και με τρίποντο έγραψε το 7-2, με τον Βεζένκοβ να ανεβάζει τη διαφορά στο 9-2 μόλις στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ να καθοδηγεί επιθετικά, έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός αναγκαζόταν να εκτελεί συνήθως στα τελευταία δευτερόλεπτα των επιθέσεών του και υπό πίεση. Παράλληλα, τα πρώτα ριμπάουντ (5-1) έδιναν ξεκάθαρο προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να απαντήσουν μετά από σχεδόν τέσσερα λεπτά, με τον Λεσόρ να μειώνει σε 9-4 και τον Χέιζ-Ντέιβις να ακολουθεί για το 9-6. Ωστόσο, Βεζένκοβ και Παπανικολάου από τη μία πλευρά, αλλά και ο Ναν από την άλλη, κράτησαν τον γρήγορο ρυθμό, με το σκορ να φτάνει στο 13-8.

Ο Φουρνιέ συνέχισε να αποτελεί μόνιμη πηγή προβλημάτων για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ ο Μιλουτίνοφ κυριαρχούσε κοντά στο καλάθι, διαμορφώνοντας το 17-8. Ο Οσμάν με τρίποντο μείωσε σε 17-11 περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου, αλλά ο Βεζένκοβ απάντησε με καλάθι και φάουλ για το 20-11. Η υπεροχή του Ολυμπιακού στα επιθετικά ριμπάουντ αποδείχθηκε καθοριστική στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κέρδιζαν συνεχώς δεύτερες κατοχές και ο Βεζένκοβ έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (24-13). Ο Μήτογλου μείωσε σε 24-15, όμως ο Βούλγαρος φόργουορντ διατήρησε τον έλεγχο για τους γηπεδούχους γράφοντας το 26-15, πριν ο Ναν διαμορφώσει με βολές το 26-17, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει το προβάδισμα και με τον Μιλουτίνοφ έκανε το 31-21. Παρ' όλα αυτά, η επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική χωρίς τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ στο παρκέ, καθώς οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές χρειάστηκε να πάρουν τις πρώτες τους ανάσες. Ο Ναν μείωσε σε 31-24, όμως ο Γουόρντ απάντησε άμεσα για το 33-24, κρατώντας τον Ολυμπιακό σε απόσταση ασφαλείας. Μετά από νέες εύστοχες βολές του Αμερικανού γκαρντ, ο Πίτερς βρήκε στόχο από την περιφέρεια και λίγο αργότερα ο Βεζένκοβ με λέι απ έγραψε το 38-26, 4:12 πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Σε εκείνο το σημείο, τα επτά επιθετικά ριμπάουντ των «ερυθρολεύκων» είχαν ήδη μετατραπεί σε πολύτιμους πόντους δεύτερης ευκαιρίας, στοιχείο που εξηγούσε σε μεγάλο βαθμό το +12 της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Ο Τολιόπουλος προσπάθησε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ με μεγάλο τρίποντο για το 40-31, όμως ο Φουρνιέ βρισκόταν σε εξαιρετική βραδιά, πετυχαίνοντας ακόμη ένα τρίποντο για το 45-33 περίπου δύο λεπτά πριν από την ανάπαυλα. Οι «πράσινοι» βρήκαν επιθετικές λύσεις κυρίως από τον Τολιόπουλο στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 47-35, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός διατηρούσε την υπεροχή του και με τον Μιλουτίνοφ μπόρεσε να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς στους 15 πόντους (52-37). Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός είχε να διαχειριστεί νέο πρόβλημα με τον τραυματισμό του Ναν στα πλευρά, ο οποίος παρέμενε εκτός της αναμέτρησης. Ακολούθησε η εξαιρετική συνεργασία των Γουόκαπ και Παπανικολάου με αποκορύφωμα το καλάθι του δεύτερου για το +17 (54-37) του Ολυμπιακού στο 23'.

Τα πράγματα ολοένα και δυσκόλευαν για τον Παναθηναϊκό που είδε τον Φουρνιέ να ανεβάζει τη διαφορά στους 20 πόντου μετά από εύστοχο τρίποντο (59-39). Με ένα επιμέρους 2-10 οι «πράσινοι» ροκάνισαν στους 13 πόντους για το 61-50 στο 26'30".

Από εκείνο το σημείο και μετά τα «αίματα άναψαν» στο ΣΕΦ με τους Ναν και Τζόουνς να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο και τον δεύτερο να πιάνει τον Αμερικανό γκαρντ από τον λαιμό. Ενεπλάκησαν πολλοί συμπαίκτες τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύρραξη στο παρκέ και οι δύο παίκτες να αποβάλλονται από τη συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός με τον Τζόσεφ και τον Γουόρντ διατηρούσε σε διψήφια επίπεδα τη διαφορά (67-54), με τον Μήτογλου να μειώνει με τρίποντο (67-57, στο 28:15). Ο Τολιόπουλος μείωσε στους 8 (67-59), όμως ο Φουρνιέ απάντησε για το 69-59 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Εκεί, ο Τολιόπουλος σε συνδυασμό με την πιο αποτελεσματική άμυνα του Παναθηναϊκού κατάφερε να μειώνει για την ομάδα του (71-62), όμως Φουρνιέ και Πίτερς διατηρούσαν την υπεροχή των Πειραιωτών (76-64, στο 34'). Το επιμέρους 2-8 με τα δύο τρίποντα του Όσμαν έφερε το τριφύλλι στο -6 04'38" πριν το φινάλε (78-72) δείχνοντας πώς οι «πράσινοι» δεν σκοπεύουν να τα παρατήσουν.

Ο Τζόσεφ έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό με τρίποντο για το 81-72. Η απουσία του Ναν ήταν φανερή με τον Τολιόπουλο να παλεύει με νύχια και με δόντια στο φινάλε. Με εύστοχο τρίποντο, ο Έλληνας γκαρντ μείωσε στους 4 πόντους (83-79) ένα λεπτό πριν το φινάλε του τελικού. Οι τέσσερις εύστοχες βολές του Φουρνιέ έβαλαν και πάλι τους Πειραιώτες στο +8 (87-79) και παρά το γεγονός ότι τόσο ο Τζόσεφ όσο και ο Φουρνιέ αστόχησαν σε δύο ζευγάρια βολών, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει δικό του το πρωτάθλημα απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85