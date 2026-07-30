«Φοράει smart γυαλιά; Μπορεί να τραβάει βίντεο»: Το «Χ» ξέσπασε για την εμφάνιση Γεωργιάδη στη Λήμνο

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ταξίδεψε στη Λήμνο για να εγκαινιάσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου.
Στα βίντεο που δημοσίευσε από το νοσοκομείο και τη βόλτα του στα καφενεία της Μύρινας οι χρήστες του Χ δεν στάθηκαν μόνο στις αποδοκιμασίες από θαμώνες, αλλά και σε μια στυλιστική επιλογή του.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε με ιδιαίτερα γυαλιά με πολωτικούς φακούς τα οποία είναι smart.
Αν και οι χρήστες καθόλου δεν παρέβλεψαν το κόστος τους που είναι περίπου στα 400 ευρώ, σε εκείνο που στάθηκαν είναι στο γεγονός ότι διαθέτουν κάμερα που επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο και μικρόφωνα, κατηγορώντας τον υπουργό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
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