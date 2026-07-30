«Φοράει smart γυαλιά; Μπορεί να τραβάει βίντεο»: Το «Χ» ξέσπασε για την εμφάνιση Γεωργιάδη στη Λήμνο

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ταξίδεψε στη Λήμνο για να εγκαινιάσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου.

Στα βίντεο που δημοσίευσε από το νοσοκομείο και τη βόλτα του στα καφενεία της Μύρινας οι χρήστες του Χ δεν στάθηκαν μόνο στις αποδοκιμασίες από θαμώνες, αλλά και σε μια στυλιστική επιλογή του.

«Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας».

Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον… pic.twitter.com/Zow0xTvMxY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην… pic.twitter.com/6Noyb2nhsY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε με ιδιαίτερα γυαλιά με πολωτικούς φακούς τα οποία είναι smart.

Αν και οι χρήστες καθόλου δεν παρέβλεψαν το κόστος τους που είναι περίπου στα 400 ευρώ, σε εκείνο που στάθηκαν είναι στο γεγονός ότι διαθέτουν κάμερα που επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο και μικρόφωνα, κατηγορώντας τον υπουργό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Υπουργός φέρεται να φορούσε κατά τη συνάντησή του με πολίτες τα RAY-BAN META WAYFARER δηλαδή AI γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα & μικρόφωνο που καταγράφουν όσα βλέπεις & ακούς & σου παρέχουν πληροφορίες στα ενσωματωμένα ηχεία. Επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται;https://t.co/d4ZCGu9Cwt pic.twitter.com/I9j73ddqjv — Chaca-Khan 🦋 (@chacakhan) July 29, 2026

Υπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης με πολίτες φορούσε λ Ray-Ban Meta Wayfarer, δηλαδή γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο που καταγράφουν εικόνα και ήχο. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν ότι τους κατέγραφε. pic.twitter.com/TdtCoTYUAX — Βαθύ Πηγάδι (@Vathipigadi) July 30, 2026

Εσένα Υπουργέ, μπορεί να μη σε ενοχλουσε το predator, ή να τη βρίσκεις εκβιαζόμενος, όμως οι πολίτες δε γουστάρουν να τους βιντεοσκοπείς με τα καινούργια σου Rayban Meta Glasses, με τα ενσωματωμένα κάμερα και μικρόφωνο.

Γιαυτό, όταν μιλάς με κόσμο καλύτερα να τα βγάζεις.#αδωνις pic.twitter.com/Grq2QR2MA3 — Τσόγλανος (@Left_Spear) July 30, 2026

Φοράει smart glasses? Αν ναι, μπορεί να τραβάει κ βίντεο https://t.co/Vfo7cBqYrw https://t.co/qptBya6OyK — ChristPatsi (@christpatsi) July 29, 2026