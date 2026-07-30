Μενού

«Φοράει smart γυαλιά; Μπορεί να τραβάει βίντεο»: Το «Χ» ξέσπασε για την εμφάνιση Γεωργιάδη στη Λήμνο

Τα γυαλιά που φορούσε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στη Λήμνο προκάλεσαν χαμό στο X αφού διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο.

Reader symbol
Newsroom
Γεωργιαδης
Άδωνις Γεωργιάδης | Χ/ @AdonisGeorgiadi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ταξίδεψε στη Λήμνο για να εγκαινιάσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου.

Στα βίντεο που δημοσίευσε από το νοσοκομείο και τη βόλτα του στα καφενεία της Μύρινας οι χρήστες του Χ δεν στάθηκαν μόνο στις αποδοκιμασίες από θαμώνες, αλλά και σε μια στυλιστική επιλογή του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε με ιδιαίτερα γυαλιά με πολωτικούς φακούς τα οποία είναι smart.

Αν και οι χρήστες καθόλου δεν παρέβλεψαν το κόστος τους που είναι περίπου στα 400 ευρώ, σε εκείνο που στάθηκαν είναι στο γεγονός ότι διαθέτουν κάμερα που επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο και μικρόφωνα, κατηγορώντας τον υπουργό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ