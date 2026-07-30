Τα μαχαίρια στης Καρυστιανού, το πρόσωπο που λύνει και δένει στο κόμμα και η Πενταμερής για το Κυπριακό 

Ένα ηλικιακό κοινό που δεν είναι αδιάφορο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι οι νέοι ψηφοφόροι, από 17 έως 25 ετών, κοινώς αυτοί που στις εκλογές θα έχουν γεννηθεί το 2010 και ήδη μία σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως η μηδενική φορολόγηση για τους έως των 25, τους αφορούν ιδιαίτερα. Και γενικώς το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένονται μέτρα για αυτούς, γιατί θεωρεί ο πρωθυπουργός ότι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία η Ν.Δ. μπορεί να πάει καλύτερα του αναμενόμενου.

ΔΕΘ για όλους

Απευθύνθηκα σε δύο πολύ σοβαρές πηγές που έχω για να καταλάβω την περίμετρο του πακέτου της διεθνούς έκθεσης. Και οι δύο σοβαρές πηγές με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα είναι μία ΔΕΘ που θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Αντιθέτως το συνολικό πακέτο, το οποίο είναι μεγάλο και σοβαρό, θα αφορά όλες τις βασικές κοινωνικές κατηγορίες, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Αυτό που δουλεύεται αυτή την περίοδο είναι το αφήγημα για την παρουσίαση αυτού του προγράμματος.

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Λίγες διακοπές

Μιας και είμαι στα της κυβέρνησης να σας πω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι και την επόμενη εβδομάδα στο γραφείο του, όπως και αρκετοί συνεργάτες του. Με δεδομένο ότι οι ρυθμοί πέφτουν και η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει μία πιο χαλαρή επικαιρότητα, θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει και μια σειρά πραγμάτων με μεγαλύτερη ψυχραιμία και ηρεμία. Μετά θα πάει για κάποιες μέρες στα Χανιά, ενώ και οι συνεργάτες του θα επιδιώξουν να βρουν κάποιες ανάσες ξεκούρασης μέχρι και λίγο μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Μαχαίρια στης Καρυστιανού

Η χθεσινή ανακοίνωση του Αυγερινού ότι εδώ και τρεις εβδομάδες έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του εκπροσώπου του κόμματος Καρυστιανού δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο. Σε αυτό το κόμμα που δεν έχει εκλεγμένα όργανα παρά μόνο ένα ολιγομελές πολιτικό συμβούλιο, οι συνεδριάσεις διαρκούν ατέρμονα, οι διαφωνίες είναι πολλές και έντονες, ενώ φαίνεται ότι ανάλογα με τη συγκυρία άλλοι ανεβαίνουν κι άλλοι κατεβαίνουν στην εκτίμηση της αρχηγού Μαρίας. Έτσι ενώ ο Αυγερινός ξεκίνησε ως ο βασικός συνεργάτης στα θέματα επικοινωνίας, σύντομα ανακάλυψε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι δηλαδή η αρχηγός Μαρία είναι επιρρεπής στην κολακεία και ακούει συγκεκριμένους ανθρώπους, με βασική την εξ απορρήτων συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία, η οποία τα ρυθμίζει όλα μέσα στο κόμμα. Το κορυφαίο ήταν ότι εδώ και εβδομάδες το κόμμα έβγαζε ανακοινώσεις, είτε για θέματα επικαιρότητας είτε για το πρόγραμμα της Καρυστιανού, χωρίς ο Αυγερινός να έχει ρόλο. Επίσης λέγεται ότι έχει απομακρυνθεί και ο δικηγόρος Παναγιωτακόπουλος που είχε πάει μαζί με την αρχηγό στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος πριν από δυο μήνες.

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Ποιοι θα πάνε στην Πενταμερή

Είναι προφανές ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρεζ δεν θα έφευγε από την Κύπρο χωρίς να ανακοινώσει κάποιο επόμενο βήμα και αυτό είναι το γνωστό σχήμα της Πενταμερούς. Είναι ασαφές πότε θα γίνει, πάντως λογικά εντός του έτους. Από την Κύπρο θα συμμετέχει ο Χριστοδουλίδης, από το ψευδοκράτος ο Ερχιουρμάν, ενώ από Ελλάδα και Τουρκία θα συμμετέχουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, αλλά και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας. Η σύνθεση όπως καταλαβαίνετε δείχνει ότι υπάρχει μία κινητικότητα, δεν υπάρχουν όμως ψευδαισθήσεις ως προς το πραγματικό momentum.

Ατζέντα υψηλής πολιτικής από τη Ζαχαράκη

Σταθερά ψηλά στην ατζέντα της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη φαίνεται ότι βρίσκεται η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στις κοινότητες της ομογένειας. Η συνάντησή που είχε με το νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.κ. Απόστολο συνοδεύτηκε και από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, την έγκαιρη απόσπαση εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση του συντονισμού στο Τορόντο.

Άνθρωποι κοντά στην υπουργό μας ανέφεραν ότι επιχειρεί να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην παρουσία της ελληνικής Πολιτείας δίπλα στην ομογένεια. Γιατί η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό αποτελεί την άρρηκτη σύνδεση με την πατρίδα όπως είπε και η ίδια. Πάντως, δε θα έπρεπε να μας εκπλήσσει αυτή η προσπάθεια, μην ξεχνάμε ότι η Ζαχαράκη είναι εκπαιδευτικός και έχει μια ευαισθησία παραπάνω σε αυτό το ζήτημα.