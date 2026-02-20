Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Από φορμαρισμένος… πληγωμένος και από «προβληματικός»... σφόδρα εδραιωμένος

Πως τα φέρνει έτσι η ζωή και τι εκπλήξεις σου επιφυλάσσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο αθλητισμός… Αν και οι απόψεις διίστανται και όλες είναι σεβαστές, η αλήθεια είναι ότι η ανάγνωση του Σαββατιάτικου (21/02, 20.00) 51ου τελικού του Κυπέλλου, δεν μπορεί να είναι η ίδια με εκείνη που υπήρχει πριν την έναρξη του Final 8!

Και το λέω αυτό γιατί και πριν ταξιδέψουν οι ομάδες στην Κρήτη, το σενάριο του 13ου «αιώνιου» τελικού στην ιστορία του θεσμού ήταν μακρά το επικρατέστερο! Ειδικότερα μετά τα προβλήματα με τα οποία παρατάχθηκε η ΑΕΚ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αισθητή αγωνιστική κάμψη που παρουσιάζει στο 2026 ο ΠΑΟΚ.

