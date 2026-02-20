Βροχές στην Αττική: Ποιες ώρες χρειάζεται προσοχή - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Νέα προειδοποίηση εξέδωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για την σύντομη κακοκαιρία που έχει ήδη αρχίσει να πλήττει τα δυτικά της χώρας, ενώ αναμένεται να εξαπλωθεί και προς τα ανατολικά.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας πρόκειται να επηρεάσει πολλές περιοχές της επικράτειας, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σφοδροί νότιοι άνεμοι.

Όπως εκτίμησε ο κ. Τσατραφύλλιας και έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του, 25mm βροχής πρόκειται να πέσουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής από τις 18:00 και για ένα τρίωρο, οι οποίες θα είναι σχετικά μεγάλης ραγδαιότητας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

«Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου από τη δορυφορική...



Περίπου 25mm βροχής αναμένεται να αφήσει στην Αττική (μετά τις 18.00) στο πέρασμά του μέσα σε ένα τρίωρο με σχετικά μεγάλες ραγδαιότητες. Θέλει προσοχή.»

Έκτακτο Δελτίο από ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για οκτώ περιοχές

Tο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με την ΕΜΥ να σημαίνει πορτοκαλί προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Πιο αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται να σημειωθούν:

στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

και τη μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

και τη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν από την Παρασκευή 20/2 μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.