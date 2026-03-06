Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ανάλυση του ντέρμπι από τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου... διαβάζει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, μέσα από την ανάλυσή του στο Gazz Floor by Novibet.
Συγκεκριμένα, στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο πώς δέχτηκε τους πόντους στο ματς που ηττήθηκε από τους ερυθρόλευκους στο T-Center, αλλά και σ' αυτό που νίκησε στο Κύπελλο.
