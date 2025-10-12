Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE: Το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ

Η ώρα του πρώτου μεγάλου ντέρμπι «αιωνίων» για τη σεζόν έφτασε. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις 19:00 στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τις δύο ομάδες ωστόσο να είναι λαβωμένες, με σημαντικές απουσίες. Δείτε εδώ και το live blog του Gazzetta.

Για τους γηπεδούχους, ο Τόμας Ουόκαπ είναι εκτός, καθώς έχει υποστεί ένα αιμάτωμα στον γλουτό που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Αλλά πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Εβάν Φουρνιέ που εν τέλει έμεινε εκτός. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θα παίξει δίχως τον Κέντρικ Ναν που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού αλλά και τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Live streaming

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE

Ο Ολυμπιακός άρχισε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε στην περσινή σεζόν με την εκτός έδρας επικράτηση επί του Αμαρουσίου. Στο ντέρμπι θα αναζητήσει την πρώτη νίκη του επί του Παναθηναϊκού για την κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος μετά τις 19 Μαρτίου 2023, όταν επικράτησε εκτός έδρας του αντιπάλου του με 76-64. Από τότε οι «πράσινοι» μέτρησαν τέσσερις διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο φετινό Πρωτάθλημα με την εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η 28η συνεχόμενη νίκη του για την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη που γνώρισε εντός έδρας από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Μακριά από την έδρα τους οι «πράσινοι» μετρούν 22 διαδοχικές νίκες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος δεδομένου ότι η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη που γνώρισε στο Περιστέρι (96-89) στις 9 Απριλίου 2023.