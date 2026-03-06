Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE το ντέρμπι για την Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο απόλυτο ευρωπαϊκό ντέρμπι στο μπάσκετ, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE στις 21:15 από το ΣΕΦ με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (αναβλ.)

Βαλένθια - Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (αναβλ.)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια - Παρί

Η κατάταξη

1. Φενέρμπαχτσε 22-7

2. Βαλένθια 20-10

3. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11

4. Ολυμπιακός 18-10

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

6. Ερυθρός Αστέρας 17-12

-----------------------------------

7. Ζάλγκιρις 17-13

8. Μπαρτσελόνα 17-13

9. Παναθηναϊκός 16-13

10. Μονακό 16-14

-----------------------------------

11. Ντουμπάι BC 15-14

12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

14. Βίρτους Μπολόνια 13-17

15. Μπάγερν Μονάχου 12-17

16. Παρί 10-18

17. Αναντολού Εφές 9-20

18. Μπασκόνια 9-20

19. Παρτίζαν 9-20

20. Βιλερμπάν 7-22

*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις: Μακάμπι - Χάποελ, Παρτίζαν - Ντουμπάι, Χάποελ - Παρί και Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.