Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE το ντέρμπι για την Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο απόλυτο ευρωπαϊκό ντέρμπι στο μπάσκετ, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE στις 21:15 από το ΣΕΦ με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής
Πέμπτη 5 Μαρτίου
- Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (αναβλ.)
- Βαλένθια - Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
- Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (αναβλ.)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 87-84
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρασκευή 6 Μαρτίου
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
- 21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπασκόνια - Παρί
Η κατάταξη
1. Φενέρμπαχτσε 22-7
2. Βαλένθια 20-10
3. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
4. Ολυμπιακός 18-10
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
6. Ερυθρός Αστέρας 17-12
-----------------------------------
7. Ζάλγκιρις 17-13
8. Μπαρτσελόνα 17-13
9. Παναθηναϊκός 16-13
10. Μονακό 16-14
-----------------------------------
11. Ντουμπάι BC 15-14
12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
15. Μπάγερν Μονάχου 12-17
16. Παρί 10-18
17. Αναντολού Εφές 9-20
18. Μπασκόνια 9-20
19. Παρτίζαν 9-20
20. Βιλερμπάν 7-22
*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις: Μακάμπι - Χάποελ, Παρτίζαν - Ντουμπάι, Χάποελ - Παρί και Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.
