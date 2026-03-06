Μενού

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE το ντέρμπι για την Ευρωλίγκα

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE στις 21:15 από το ΣΕΦ στο μεγάλο ντέρμπι για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.

Newsroom
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο απόλυτο ευρωπαϊκό ντέρμπι στο μπάσκετ, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE στις 21:15 από το ΣΕΦ με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής

Πέμπτη 5 Μαρτίου

  • Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (αναβλ.)
  • Βαλένθια - Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
  • Παρτίζαν - Ντουμπάι BC  (αναβλ.)
  • Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 87-84
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

  • 19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
  • 21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
  • 21:30 Μπασκόνια - Παρί

Η κατάταξη

1. Φενέρμπαχτσε 22-7
2. Βαλένθια 20-10
3. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
4. Ολυμπιακός 18-10
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
6. Ερυθρός Αστέρας 17-12
-----------------------------------
7. Ζάλγκιρις 17-13
8. Μπαρτσελόνα 17-13
9. Παναθηναϊκός 16-13
10. Μονακό 16-14
-----------------------------------
11. Ντουμπάι BC 15-14
12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
15. Μπάγερν Μονάχου 12-17
16. Παρί 10-18
17. Αναντολού Εφές 9-20
18. Μπασκόνια 9-20
19. Παρτίζαν 9-20
20. Βιλερμπάν 7-22

 *Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις: Μακάμπι - Χάποελ, Παρτίζαν - Ντουμπάι, Χάποελ - Παρί και Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

 

