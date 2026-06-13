Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ναν και Τζόουνς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και ο δεύτερος τον έπιασε από τον λαιμό και τον απώθησε

Η ένταση κλιμακώθηκε στο ΣΕΦ με τον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.
Άναψαν τα «αίματα» στο ΣΕΦ στο πλαίσιο του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL με τους Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς να μετατρέπονται σε αρνητικούς πρωταγωνιστές περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Συγκεκριμένα, ο Ναν με τον Τζόουνς βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, με τον Τζόουνς να απωθεί τον αντίπαλό του από τον λαιμό επειδή, όπως φάνηκε να ισχυρίζεται ο ίδιος, τον έσπρωξε με το κεφάλι.
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