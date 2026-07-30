Ροντέο στους διαδρόμους της Βουλής: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το 100 για την Βασιλική Πολύζου

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητάει την σύλληψη της Βασιλικής Πολύζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έλαβε χώρα στο κυλικείο των αστυνομικών, παρουσία του Φρούραρχου, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε την αντίθεσή της με την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στον χώρο και ζήτησε την παρέμβαση των αρχών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε δύο φορές με το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ενώ κατέγραφε τα τεκταινόμενα με το κινητό της. Η δημοσιογράφος δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχειών.

Από την πλευρά της η Βασιλική Πολύζου αναφέρει πως στόχος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν η σύλληψή της. Σημειώνεται επίσης πως ήταν εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.