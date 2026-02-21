Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο ίδιο πέταλο οι οπαδοί των δύο ομάδων

Το Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα το Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Όπως είχε συμβεί και στον προημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, έτσι και τώρα στον τελικό οι οπαδοί των «πράσινων» και των «ερυθρόλευκων» έχουν τοποθετηθεί στην ίδια κερκίδα με έντονη αστυνομική παρουσία ανάμεσά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ποιοι κυβερνούσαν τη Μαφία; Οι Πέντε Οικογένειες που έγιναν θρύλος
- Antigoni: Πολύ πριν τη Eurovision, όταν έμπαινε στο βρετανικό Love Island
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
- Οι Δύο Ξένοι φεύγουν και μια αγαπημένη κωμική σειρά επιστρέφει τα μεσημέρια στο Mega
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.