Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε (06/03) για την 30η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από την ήττα στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις ενώ το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από την Παρί.
Προβλήματα υπάρχουν και για τις δύο ομάδες, καθώς αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Ουόκαπ και Βεζένκοφ ενώ για το «τριφύλλι» πονοκέφαλος υπάρχει για τη συμμετοχή των Χολμς και Σαμοντούροφ.
