Πόσο κοστίζει μια ιδιωτική πτήση από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα; Το αστρονομικό ποσό

Άρχισαν οι πρώτες πτήσεις επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα με όσους επιβάτες είχαν «εγκλωβιστεί». Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που, προκειμλένου να φτάσουν νωρίτερα στη χώρα, επέλεξαν ιδιωτικό τζετ.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Χουμε» στον ΣΚΑΙ, τα πσοά για ένα λιαρ τζετ είναι αστρονομικά.
Ο Μίλτος Μουζάκης, που έχει τις εν λόγω επιχειρήσεις κάνει λόγο για «καταιγισμό αιτημάτων Ελλήνω» για επιστροφή ιδιωτικά. Ωστόσο, αποκαλύπτει ότι η εταιρεία του δέχθηκε μόνο ένα αίτημα, ατόμου που βρισκίοταν σε ανάγκη.
Το κόστος των ιδιωτικών πτήσεων από τα ΗΑΕ στην Αθήνα
Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν, οι τιμές κυμαίνονται στις ιδιωτικές πτήσεις κυμαίνονται ως εξής:
- Από το αεροδρόμιο Μουσκάτ στο Ομάσν ένα λιαρ τζετ 8 θέσεων κοστίζει 70.000 ευρώ
- Από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα λιαρ τζετ 12 θέσεων κοστίζει 170.000 ευρώ
- Μέσω αεροδρομίου στο Κάιρο, ένα λιαρ τζετ 8 θέσεων κοστίζει 15.000 ευρώ.
