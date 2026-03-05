Χαμός στον αέρα του Live News: «Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια κύριε Ευαγγελάτο, είστε επικίνδυνος!»

Ο καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού Νικόλας Κοσματόπουλος έχει καταθέσει τη δική του οπτική για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλεσμένος στο Live News ο Νικόλας Κοσματόπουλος ξεκίνησε την τοποθέτησή του απευθυνόμενος στον Νίκο Ευαγγελάτο με τη φράση «Θέλετε να γίνετε viral προφανώς».

«Δεν έχω την ανάγκη να γίνω viral. Δεν έχω ανάγκη εσάς αν θέλω να γίνω viral», αντέδρασε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

«Μου βάζετε μια ταμπέλα δίπλα στο όνομά μου "Ο καθηγητής που υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς" αυτή είναι υπεραπλούστευση», διαμαρτυρήθηκε ο καλεσμένος και πρόσθεσε «Δεν μου πέφτει λόγος για το ιρανικό καθεστώς. Είμαι εναντίον του πολέμου. Είμαι εναντίον της γενοκτονίας, αν είμαι κάτι. Πρέπει να ακούτε τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Ζούμε την κόλαση. Κι εσείς ζείτε προσφυγικά ρεύματα και άνοδο της βενζίνης. Αν καταστραφεί το Ιράν φανταστείτε τα επί 20», σχολιάζοντας ακόμα ότι αυτή η «κατηγορία» δίπλα στο όνομά του είναι «στόχευση».

«Η διάλυση των κρατών είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα» τόνισε ο καθηγητής σε άλλο σημείο της έκρυθμης on air κουβέντας με τον Νίκο Ευαγγελάτο να επισημαίνει: «Από την άλλη μεριά το να αφήσουμε και την κατάσταση που υπάρχει και τους ανθρώπους να τους πυροβολούν στον δρόμο όταν διαδηλώνουν. Μετά για να δώσουν στις οικογένειας τα πτώματα ζητούσαν και λεφτά. Ό,τι λέτε εσείς πρέπει να το δεχτούμε και ότι λένε οι άλλοι όχι;».

Όταν ο Νικόλαος Κοσματόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο, ο Νίκος Ευαγγελάτος επισήμανε πως: «Από τον Λίβανο φεύγουν τα drones που πάνε στην Κύπρο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε». «Όχι όχι κύριε Ευαγγελάτο, δεν θα το πείτε κι αυτό» αντέδρασε ο καθηγητής.

«Δεν θα ζητήσω την άδειά σας για να πω αυτό που θέλω, όπως και δεν θα σας δώσω άδεια να πείτε ό,τι θέλετε. Θα πείτε ότι θέλετε και θα πω ό,τι θέλω» αντέδρασε με φανερό εκνευρισμό ο δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Δεν θα λέτε όμως ανακρίβειες, ειδικά για τον Λίβανο. Είστε ο μέγας κριτής της ακρίβειας; Εγώ δεν κρίνω την άποψή σας. Βάζω τα επιχειρήματά μου. Δεν είστε ο μέγας κριτής. Τι αυταρχισμός είναι αυτός;»

«Δεν είναι αυταρχισμός. Πρέπει να σας τσεκάρει κάποιος σε αυτά που λέτε όλη την ώρα. Πού το βρήκατε αυτό; Δώστε μου στοιχεία», είπε ο Νικόλαος Κοσματόπουλος.

«Θέλετε τη φωτογραφία της απογείωσης του drone; Όχι δεν την έχω», αποκρίθηκε ο δημοσιογράφος

Όταν ο καθηγητής επισήμανε ότι βρετανοί στρατιωτικοί έχουν υποστηρίξει ότι δεν ξέρουν από πού ήρθε το drone και πως σήμερα έχουν συλληφθεί πράκτορες της Μοσάντ στη Σαουδική Αραβία, ο Νίκος Ευαγγελάτος έκανε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας προκαλώντας την έκρηξή του.

«Έχετε δικαίωμα να προσβάλετε έτσι κόσμο. Λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Πάρτε το πίσω. Δεν έχετε κανένα κόστος στην Ελλάδα για αυτά που λέτε. Είστε ηθικός υπεύθυνος για την καταστροφή των χωρών της Μέσης Ανατολής και άλλοι λευκοί σωτήρες στις ειδήσεις. Όχι μόνο εσείς. Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια. Φέρτε μου φωτογραφίες από το drone. Είστε επικίνδυνος».