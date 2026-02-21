Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό απόψε (21/02) στο κλειστό «Δύο Αοράκια» στην Κρήτη, στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι δύο «αιώνιοι» δεν συνάντησαν σοβαρά εμπόδια στον δρόμο τους για τον τελικό της διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν εύκολα ΑΕΚ και Μαρούσι ενώ το «τριφύλλι» επικράτησε με μεγάλες διαφορές των ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
Αμφίβολοι μέχρι τελευταία στιγμή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενώ ερωτηματικό αποτελεί η εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για την σπουδαία αναμέτρηση.
Το πρόγραμμα του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 87-80
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός 61-91
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2
