Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE: Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE | Eurokinissi
Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στο «Καραϊσκάκης» εκεί που ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πασερραϊκό. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 18:00 και μπορείτε να παρακολοθείσετε την εξέλιξή του από το LIVE του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 18:00  CS1HD 
Ατρόμητος - Άρης 20:00 NS PRIME 
Παναιτωλικός - Βόλος 20:00 CS2HD 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Αστέρας Τρ. - ΑΕΛ 18:00 NS2HD 
Κηφισιά - Παναθηναϊκός 18:00 CS1HD 
Λεβαδειακός - ΑΕΚ 20:00 NS PRIME 
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 21:30 CS1HD 

