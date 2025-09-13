Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE: Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στο «Καραϊσκάκης» εκεί που ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πασερραϊκό. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 18:00 και μπορείτε να παρακολοθείσετε την εξέλιξή του από το LIVE του Gazzetta.
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός LIVE
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 18:00 CS1HD
Ατρόμητος - Άρης 20:00 NS PRIME
Παναιτωλικός - Βόλος 20:00 CS2HD
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Αστέρας Τρ. - ΑΕΛ 18:00 NS2HD
Κηφισιά - Παναθηναϊκός 18:00 CS1HD
Λεβαδειακός - ΑΕΚ 20:00 NS PRIME
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 21:30 CS1HD
Οι Galacticos στο YouTube με τον Κώστα Νικολακόπουλο: καθημερινά στις 14:00 ό,τι παίζει στον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.