Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αγιούμπ Ελ Καμπί vs Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει συμμετοχή σε μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αφηνιάζει όταν βλέπει «ερυθρόλευκα».

Ολυμπιακός- ΠΑΟΚ
Ελ Καμπί και Ζίβκοβιτς
Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Ντέρμπι κορυφής στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν τον Δικέφαλο, ο οποίος έχει δύο νίκες την τρέχουσα σεζόν κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μία στην Τούμπα με ανατροπή και σκορ 2-1 και μία στο Κύπελλο Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκη» με 2-0, που άνοιξε τον δρόμο για τον τελικό. Τα ντέρμπι, όμως, είναι και τα ματς των μεγάλων παικτών. Στις δύο ομάδες υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντέλιας και ο Τζολάκης ή ο Μουζακίτης από τα ελληνόπουλα είναι ασφαλώς σημαντικοί παράγοντες.

