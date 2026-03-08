Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αγιούμπ Ελ Καμπί vs Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Ντέρμπι κορυφής στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν τον Δικέφαλο, ο οποίος έχει δύο νίκες την τρέχουσα σεζόν κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μία στην Τούμπα με ανατροπή και σκορ 2-1 και μία στο Κύπελλο Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκη» με 2-0, που άνοιξε τον δρόμο για τον τελικό. Τα ντέρμπι, όμως, είναι και τα ματς των μεγάλων παικτών. Στις δύο ομάδες υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντέλιας και ο Τζολάκης ή ο Μουζακίτης από τα ελληνόπουλα είναι ασφαλώς σημαντικοί παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr