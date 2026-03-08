Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι κορυφής στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ αρχίζει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες γηπεδούχων στις αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στις 14 Ιανουαρίου 2026 με 2-0 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός στα δέκα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ μετρά επτά νίκες, υπάρχει μία ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ έχει φύγει με τη νίκη δύο φορές.
Ο Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει ένα σερί με 14 διαδοχικές νίκες σε επισκέψεις του ΠΑΟΚ στην έδρα του από τις 12 Νοεμβρίου 1989 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2003. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει στις 11 Ιανουαρίου 2004 και να σπάσει αυτό το σερί, ενώ στις 16 Οκτωβρίου 2005 πήρε τη νίκη με 2-1 στο νέο Στάδιο Καραϊσκάκης και ήταν η πρώτη ομάδα που έφυγε νικήτρια από το ανακαινισμένο γήπεδο.
Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης - Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00
Βόλος - ΟΦΗ 17:00
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00
Η βαθμολογία
1. ΑΕΚ 56 (24 αγ.)
2. ΠΑΟΚ 53
3. Ολυμπιακός 53
4. Παναθηναϊκός 42
--------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 29 (24 αγ.)
7. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)
8. ΟΦΗ 28
--------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21 (24 αγ.)
13. Αστέρας Τρ. 16
14. Πανσερραϊκός 12
