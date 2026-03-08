Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι κορυφής στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ αρχίζει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες γηπεδούχων στις αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στις 14 Ιανουαρίου 2026 με 2-0 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός στα δέκα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ μετρά επτά νίκες, υπάρχει μία ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ έχει φύγει με τη νίκη δύο φορές.

Ο Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει ένα σερί με 14 διαδοχικές νίκες σε επισκέψεις του ΠΑΟΚ στην έδρα του από τις 12 Νοεμβρίου 1989 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2003. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει στις 11 Ιανουαρίου 2004 και να σπάσει αυτό το σερί, ενώ στις 16 Οκτωβρίου 2005 πήρε τη νίκη με 2-1 στο νέο Στάδιο Καραϊσκάκης και ήταν η πρώτη ομάδα που έφυγε νικήτρια από το ανακαινισμένο γήπεδο.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00

Βόλος - ΟΦΗ 17:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56 (24 αγ.)

2. ΠΑΟΚ 53

3. Ολυμπιακός 53

4. Παναθηναϊκός 42

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 29 (24 αγ.)

7. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

8. ΟΦΗ 28

--------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21 (24 αγ.)

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 12



