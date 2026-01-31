Ολυμπιακός - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται σήμερα (31/01) στο Περιστέρι κόντρα στην τοπική ομάδα για την 17η αγωνιστική στη Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Φρανκ Νιλικίνα με τον Κόρι Τζόσεφ στο ρόστερ του για την GBL.

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στη Ρόδο τον Κολοσσό ενώ το Περιστέρι επικράτησε εντός έδρας της Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 31/1

16.00 Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική

18.15 Ολυμπιακός-Περιστέρι

18.15 ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels Collection

Κυριακή 1/2

13.00 Μαρούσι-Πανιώνιος

16.00 Άρης -Παναθηναϊκός AKTOR

Τετάρτη 25/3

18.00 ΠΑΟΚ-Μύκονος