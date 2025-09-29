Ολυμπιακός: Πλάνο για «upgrade» του πολύτιμου Τσικίνιο με νέο συμβόλαιο

Στα 30 του χρόνια ο Τσικίνιο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έξυπνες και πετυχημένες ever μεταγραφές του Ολυμπιακού.

Παίκτης στον οποίο πρακτικά δεν λείπει τίποτα. Είναι δυνατός, πολύ καλός στο πρέσινγκ, έχει πολύ γρήγορες αντιδράσεις, έξυπνος επίσης παίκτες με πολύ καλή τεχνική και που δημιουργεί, πασάρει και σκοράρει.

