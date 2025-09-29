Μενού

Ολυμπιακός: Πλάνο για «upgrade» του πολύτιμου Τσικίνιο με νέο συμβόλαιο

Ο Ολυμπιακός έχει κατά νου στο να δρομολογήσουν τις εξελίξεις για νέο αναβαθισμένο συμβόλαιο του πολύπειρου χαφ.

Reader symbol
Newsroom
Τσικίνιο
Τσικίνιο | In Time Sports / Αλέξανδρος Μαρόπουλος
  • Α-
  • Α+

Στα 30 του χρόνια ο Τσικίνιο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έξυπνες και πετυχημένες ever μεταγραφές του Ολυμπιακού. 

Παίκτης στον οποίο πρακτικά δεν λείπει τίποτα. Είναι δυνατός, πολύ καλός στο πρέσινγκ, έχει πολύ γρήγορες αντιδράσεις, έξυπνος επίσης παίκτες με πολύ καλή τεχνική και που δημιουργεί, πασάρει και σκοράρει.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ