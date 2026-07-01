Ολυμπιακός: Πώς θα χωρέσουν μαζί Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ

Οι αριθμοί της περσινής σεζόν, δείχνουν ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να αξιοποιήσει ένα από τα πιο γεμάτα και πολυδιάστατα backcourt της EuroLeague.
Υπάρχει μια ερώτηση που ακούγεται περισσότερο από κάθε άλλη, τώρα που ο Ολυμπιακός ετοιμάζει προσθήκες υψηλού επιπέδου στο ρόστερ του μετά την επιτυχία κατάκτησης της EuroLeague και του πρωταθλήματος: «Πώς θα χωρέσουν όλοι μαζί;».
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