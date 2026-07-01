Το αγαπημένο τραγούδι «Κάτι Ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου όπως δεν το έχουμε ξανακούσει και αυτή τη φορά όχι με ανατολίτικους ρυθμούς, αλλά με άρωμα Βερολίνου και αυτή τη φορά σε εκτέλεση από τον Akyla.

Το «Κάτι Ξέρεις» δεν χρειάζεται συστάσεις αφού είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρίας Ελληνίδου, έχοντας κυκλοφορήσει το 2025 από την Panik Platinum, ενώ αποτελεί διασκευή «Enta Meen» της Αιγύπτιας καλλιτέχνιδας Sabren Elnegily.

Μάλιστα, στα πρώτα επεισόδια του φετινού κύκλου του Your Face Sounds Familiar είδαμε τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να μεταμφιέζεται σε Ρία Ελληνίδου και να το τραγουδάει στη σκηνή, με την τραγουδίστρια να μην κρύβει σε συνέντευξή της στο The 2Night Show ότι εντυπωσιάστηκε που προσπάθησε να μιμηθει όλες τις κινήσεις της από το βίντεο κλιπ.

Πριν μερικούς μήνες και προτού επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto», ο Akylas είχε δώσει μέσω social media μια άλλη εκδοχή του «Κάτι Ξέρεις», δίνοντάς μας μια γεύση του πώς θα ήταν ο ρυθμός του εάν έπαιζε σε κλαμπ του Βερολίνου.

Το βίντεο έκανε και πάλι τον γύρο των social media τις προηγούμενες ημέρες εν όψει της χθεσινής (30/6) sold-out συναυλίας του Akyla στην Τεχνόπολη και σε περίπτωση που σου έχει ξεφύγει, μπορείς να το δεις στη συνέχεια.

Μάλιστα, με μια γρήγορη ματιά στα σχόλια, βλέπουμε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα ήθελαν ο Akylas να κυκλοφορήσει και επίσημα αυτή την εκδοχή του τραγουδιού, ολόκληρου αυτή τη φορά και όχι ενός αποσπάσματος μόνο.