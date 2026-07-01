Αφροδίτη Νέστορα: «Απάνθρωπο το χτύπημα, προέχει η υγεία των γονέων μου»

Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη στην Εντατική νοσηλεύεται η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα μετά την έκρηξη από γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το MEGA η 70χρονη είναι σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει εγκαύματα σε όλο της το σώμα. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει ελαφριά εγκαύματα, ενώ στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ο πατέρας της και ακόμα δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όπου έγινε το χτύπημα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η Αφροδίτη Νέστορα προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση μέσω των social media χαρακτηρίζοντας το χτύπημα «απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό» και επισημαίνοντας ότι προέχει η υγεία του γονιών της και στέλνοντας το μήνυμα ότι «δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν».

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.

Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.