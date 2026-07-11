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Ολυμπιακός: Το ποσό που ζητάει για τον Γουόκαπ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό. Πειραιώτες έχουν ξεκάθαρη στάση αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, που είναι στο χέρι τους.

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Newsroom
Ryan Walkup
Anadolu via Getty Images
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Ο Τόμας Γουόκαπ έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχετικά με το μέλλον του στον Ολυμπιακό, μετά το έντονο ενδιαφέρον της Ντουμπάι BC, η οποία εμφανίζεται διατεθειμένη να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δύο ή ακόμη και τρία χρόνια.

Πρόκειται για μία πρόταση που υπερδιπλασιάζει τις σημερινές απολαβές του διεθνούς γκαρντ και δεδομένα δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του. 

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