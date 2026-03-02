Ολυμπιακός: Προτάθηκε και εξετάζεται ο Ντε Φράι σύμφωνα με τους Τούρκους

Αν και η σεζόν είναι ενεργή και οδεύουμε στην τελική ευθεία, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό, καθώς στο εξωτερικό τον συνδέουν με την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι.
Σύμφωνα με τον Εμρέ Κονούρ, ο 34χρονος στόπερ προτάθηκε στους νταμπλούχους Ελλάδας και η περίπτωση του εξετάζεται ενόψει του καλοκαιριού καθώς ο ποδοσφαιριστές μένει ελεύθερος από την Ίντερ.
