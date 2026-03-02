Μενού

Ολυμπιακός: Προτάθηκε και εξετάζεται ο Ντε Φράι σύμφωνα με τους Τούρκους

Το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι έπεσε στο... τραπέζι για τον Ολυμπιακό καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι με την Ίντερ.

Στέφαν ντε Φράι
Ο Στέφαν ντε Φράι της Ίντερ | Shutterstock
Αν και η σεζόν είναι ενεργή και οδεύουμε στην τελική ευθεία, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό, καθώς στο εξωτερικό τον συνδέουν με την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι.

Σύμφωνα με τον Εμρέ Κονούρ, ο 34χρονος στόπερ προτάθηκε στους νταμπλούχους Ελλάδας και η περίπτωση του εξετάζεται ενόψει του καλοκαιριού καθώς ο ποδοσφαιριστές μένει ελεύθερος από την Ίντερ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

