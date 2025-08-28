Ολυμπιακός: Σε ποια θέση θα τερματίσει στη League Phase του Champions League; (poll)

Η κλήρωση για την League Phase του Champions League στο Μονακό ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του για την σεζόν 2025/2026 στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στα αστέρια.
Αναλυτικά, οι οκτώ αντίπαλοι τους οποίους οι Ερυθρόλευκοι θα βρουν στο δρόμο τους στη League Phase είναι οι εξής: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός).
