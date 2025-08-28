Μενού

Ολυμπιακός: Σε ποια θέση θα τερματίσει στη League Phase του Champions League; (poll)

Ψηφίστε στο poll του Gazzetta πού πιστεύετε ότι θα τερματίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός στο φιλικό με την Ίντερ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Η κλήρωση για την League Phase του Champions League στο Μονακό ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του για την σεζόν 2025/2026 στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στα αστέρια.

Αναλυτικά, οι οκτώ αντίπαλοι τους οποίους οι Ερυθρόλευκοι θα βρουν στο δρόμο τους στη League Phase είναι οι εξής: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός). 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ