Μενού

Ολυμπιακός: Στην προετοιμασία ο Κουμάντζε

Ο Καλίφα Κουμάντζε θα συμπεριληφθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Reader symbol
Newsroom
Καλίφα Κουμάντζε
Καλίφα Κουμάντζε | ΙΝΤΙΜΕ
  • Α-
  • Α+

Τον γνώριμο από τη θητεία του στην Euroleague με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου θα έχει στην διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Ο λόγος για τον Καλίφα Κουμάντζε, ο οποίος θα βρεθεί στην προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» μετά τις απουσίες που θα έχει η ομάδα του Πειραιά λόγω των εθνικών ομάδων στο Eurobasket.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ