Ολυμπιακός: Στην προετοιμασία ο Κουμάντζε

Τον γνώριμο από τη θητεία του στην Euroleague με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου θα έχει στην διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Ο λόγος για τον Καλίφα Κουμάντζε, ο οποίος θα βρεθεί στην προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» μετά τις απουσίες που θα έχει η ομάδα του Πειραιά λόγω των εθνικών ομάδων στο Eurobasket.

