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Ολυμπιακός: Τελειώνει άμεσα του Μπραγκάντσα σύμφωνα με την A Bola

Δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κλείνει άμεσα τον Ντανιέλ Μπραγκάντσα για ένα ποσό μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ.

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Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν
Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις συζητήσεις για την βελτίωση του ρόστερ ενόψει της σεζόν που ήδη άρχισε κόντρα στη Ναϊμέγκεν (0-0, 4/8) και το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα επαναφέρεται στο προσκήνιο.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το 2027, όμως φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος της Λισαβόνας να ψάχνεται για την παραχώρησή του. 

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