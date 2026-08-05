Ολυμπιακός: Τελειώνει άμεσα του Μπραγκάντσα σύμφωνα με την A Bola

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις συζητήσεις για την βελτίωση του ρόστερ ενόψει της σεζόν που ήδη άρχισε κόντρα στη Ναϊμέγκεν (0-0, 4/8) και το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα επαναφέρεται στο προσκήνιο.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το 2027, όμως φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος της Λισαβόνας να ψάχνεται για την παραχώρησή του.

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