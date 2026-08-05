Ολυμπιακός: Τελειώνει άμεσα του Μπραγκάντσα σύμφωνα με την A Bola

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις συζητήσεις για την βελτίωση του ρόστερ ενόψει της σεζόν που ήδη άρχισε κόντρα στη Ναϊμέγκεν (0-0, 4/8) και το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα επαναφέρεται στο προσκήνιο.
Ο Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το 2027, όμως φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος της Λισαβόνας να ψάχνεται για την παραχώρησή του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Διαμαντάκια» και «ενέργειες»: To Λεξικό του Αθηνέζου που πάει διακοπές στις Κυκλάδες
- Τουρισμός για Όλους: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αιτήσεις
- Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Τους έβαλα σε μπελάδες» - Γιατί ευχαρίστησε την Τροχαία της Ζακύνθου
- Πως «ξεκλείδωσε» η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το νέο «Στούντιο 4»: Το τρίτο όνομα της παρέας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.