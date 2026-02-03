Ολυμπιακός: Τι έκανε στη μεταγραφική περίοδο η Λεβερκούζεν

Η κληρωτίδα των play offs του Champions League δημιούργησε deja vu καθώς ο Ολυμπιακός θα βρει ξανά στον δρόμο του τη Λεβερκούζεν με φόντο τους «16» της διοργάνωσης, λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη με 2-0 για την 7η αγωνιστική του League Phase του Champions League.
Η μεταγραφική περίοδος στη Γερμανία ολοκληρώθηκε και η Λεβερκούζεν κινήθηκε σε ήρεμους τόνους καθώς έκανε μόλις μία μεταγραφή, προχώρησε σε μία επένδυση ενώ παραχώρησε τρεις παίκτες με τη μορφή δανεισμού.
