Αυτή είναι η πρώτη γενιά που έγινε λιγότερη έξυπνη από την προηγούμενη: Τι πήγε στραβά

Λιγότερο ευφυής η Gen Z από τους γονείς της, υποστηρίζει νευροεπιστήμονας και εξηγεί τον λόγο.

Ο δρ Τζάρεντ Κούνεϊ Χόρβαθ, πρώην εκπαιδευτικός που έγινε νευροεπιστήμονας, αποκάλυψε ότι η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και αρχών της δεκαετίας του 2010 έχει υποστεί γνωστική υστέρηση λόγω της υπερβολικής εξάρτησής της από την ψηφιακή τεχνολογία στο σχολείο.

Από τότε που άρχισαν να καταγράφονται δεδομένα για τη γνωστική ανάπτυξη, στα τέλη του 19ου αιώνα, η Gen Z είναι επίσημα η πρώτη γενιά που σημειώνει χαμηλότερες επιδόσεις από την προηγούμενη, με μείωση προσοχής, μνήμης, δεξιοτήτων ανάγνωσης και μαθηματικών, καθώς και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και συνολικού IQ.

Ο Χόρβαθ δήλωσε στην Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι η νοημοσύνη της Gen Z μειώθηκε, παρότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες περνούν περισσότερο χρόνο στο σχολείο απ’ ό,τι τα παιδιά του 20ού αιώνα.

Η αιτία, σύμφωνα με τον Χόρβαθ, συνδέεται άμεσα με την αύξηση της μάθησης μέσω της λεγόμενης «εκπαιδευτικής τεχνολογίας» (EdTech), η οποία περιλαμβάνει υπολογιστές και tablets.

Η τεχνολογία δεν ταιριάζει με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος

Ο νευροεπιστήμονας εξήγησε ότι αυτή η γενιά έχει μείνει πίσω επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει από σύντομα διαδικτυακά αποσπάσματα και από μικρές προτάσεις που συνοψίζουν ολόκληρα βιβλία και σύνθετες ιδέες.

«Περισσότερο από το μισό διάστημα που ένας έφηβος είναι ξύπνιος, το περνά κοιτώντας μια οθόνη», δήλωσε ο Χόρβαθ στη New York Post.

«Οι άνθρωποι είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να μαθαίνουν από άλλους ανθρώπους και μέσω βαθιάς μελέτης, όχι ξεφυλλίζοντας οθόνες με συνοπτικές κουκκίδες.»

Η Gen Z, που γεννήθηκε περίπου μεταξύ 1997 και 2010, μεγάλωσε σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές συσκευές διανεμήθηκαν ευρέως στα σχολεία παγκοσμίως.

Ο Χόρβαθ και άλλοι ειδικοί που μίλησαν στο Κογκρέσο εξήγησαν ότι οι άνθρωποι εξελίχθηκαν ώστε να μαθαίνουν καλύτερα μέσω πραγματικής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης -πρόσωπο με πρόσωπο με δασκάλους και συνομηλίκους- και όχι μέσω οθονών.

Πρόσθεσε ότι οι οθόνες διαταράσσουν τις φυσικές βιολογικές διεργασίες που δημιουργούν βαθιά κατανόηση, μνήμη και συγκέντρωση.

Το πρόβλημα, όπως είπαν οι επιστήμονες, δεν είναι η κακή εφαρμογή, η ανεπαρκής κατάρτιση ή η ανάγκη για καλύτερες εφαρμογές στα σχολεία. Η ίδια η τεχνολογία δεν ταιριάζει με τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας λειτουργεί, αναπτύσσεται και συγκρατεί πληροφορίες.

Ο Χόρβαθ, διευθυντής της LME Global -ενός οργανισμού που μοιράζεται έρευνες για τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά με επιχειρήσεις και σχολεία- δήλωσε ότι τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι γνωστικές ικανότητες άρχισαν να σταθεροποιούνται και στη συνέχεια να μειώνονται γύρω στο 2010.

Χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα όσο αυξάνεται η τεχνολογία στις τάξεις

Είπε στους γερουσιαστές ότι τα σχολεία γενικά δεν είχαν αλλάξει σημαντικά εκείνη τη χρονιά και ότι η ανθρώπινη βιολογία εξελίσσεται πολύ αργά για να ευθύνεται για αυτή την αλλαγή.

«Η απάντηση φαίνεται να είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε μέσα στα σχολεία για να προωθήσουμε τη μάθηση», δήλωσε ο Χόρβαθ στους νομοθέτες στις 15 Ιανουαρίου.

«Αν κοιτάξει κανείς τα δεδομένα, μόλις οι χώρες υιοθετούν ευρέως την ψηφιακή τεχνολογία στα σχολεία, οι επιδόσεις πέφτουν σημαντικά.»

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι η μόνη χώρα που επηρεάστηκε από τη γνωστική πτώση λόγω της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι η έρευνά του κάλυψε 80 χώρες και έδειξε μια τάση έξι δεκαετιών με ολοένα χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα όσο αυξάνεται η τεχνολογία στις τάξεις.

Επιπλέον, παιδιά που χρησιμοποιούσαν υπολογιστές μόλις πέντε ώρες την ημέρα αποκλειστικά για σχολική εργασία είχαν αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις από εκείνα που σπάνια ή ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν τεχνολογία στην τάξη.

Στις ΗΠΑ, δεδομένα από την Εθνική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Προόδου (NAEP) αποκάλυψαν ότι όταν οι πολιτείες εφάρμοσαν μαζικά προγράμματα «μία συσκευή ανά μαθητή», οι βαθμολογίες συχνά σταθεροποιήθηκαν ή έπεσαν γρήγορα.

Παρότι τα δεδομένα δείχνουν ότι η Gen Z έχει αποκλίνει από τη συνεχή πορεία ανθρώπινης ανάπτυξης, ο Χόρβαθ υποστήριξε ότι πολλοί έφηβοι και νεαροί ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες τους και μάλιστα είναι περήφανοι για τη νοημοσύνη τους.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους είναι υπερβολικά σίγουροι για το πόσο έξυπνοι είναι. Όσο πιο έξυπνοι νομίζουν ότι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο ανόητοι είναι στην πραγματικότητα», δήλωσε.

Σημείωσε ότι η Gen Z έχει συνηθίσει τόσο πολύ να καταναλώνει πληροφορίες εκτός τάξης μέσω σύντομων προτάσεων και βίντεο σε πλατφόρμες όπως το TikTok, ώστε πολλά σχολεία έχουν υποχωρήσει και διδάσκουν πλέον με τον ίδιο τρόπο.

«Τι κάνουν τα παιδιά στους υπολογιστές; Διαβάζουν επιφανειακά. Έτσι, αντί να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας και να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση σε αυτό, επαναπροσδιορίζουμε την εκπαίδευση για να ταιριάζει καλύτερα στο εργαλείο. Αυτό δεν είναι πρόοδος, είναι παράδοση», προειδοποίησε ο Χόρβαθ.

Οι ειδικοί στην εκπαίδευση που συμμετείχαν στην ακρόαση του Ιανουαρίου πρότειναν να καθυστερήσει η παροχή smartphones στα παιδιά, να επιστρέψουν τα απλά κινητά (flip phones) για μικρές ηλικίες όταν χρειάζεται και να ληφθούν εθνικά μέτρα για τον περιορισμό της τεχνολογίας στα σχολεία.

Η ομάδα χαρακτήρισε το πρόβλημα που πλήττει τη Gen Z ως «κοινωνική έκτακτη ανάγκη» και κάλεσε τους ομοσπονδιακούς νομοθέτες να εξετάσουν μοντέλα όπως οι απαγορεύσεις EdTech στη Σκανδιναβία.