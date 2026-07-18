Μενού

Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού κανονικά τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Reader symbol
Newsroom
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης | Eurokinissi/ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν άκρως πετυχημένη για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά και την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεταγραφικό κομμάτι και το ποιοι παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας, θα είναι διαθέσιμοι και τη νέα σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ