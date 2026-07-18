Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν άκρως πετυχημένη για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά και την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.
Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεταγραφικό κομμάτι και το ποιοι παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας, θα είναι διαθέσιμοι και τη νέα σεζόν.
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