Ολυμπιακός: Τρελάθηκε ο Φουρνιέ στο δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης και βούτηξε στην πισίνα

MVP και στο δείπνο του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού ο Φουρνιέ που έβγαλε τα ρούχα του κι άρχισε τις βουτιές στην πισίνα.

MVP και στο γλέντι ο Εβάν Φουρνιέ | eurokinissi
Τα πανηγύρια για την κατάκτηση της Euroleague δεν σταματούν για τον Ολυμπιακό!

Το βράδυ της Τρίτης οι πρωταθλητές Ευρώπης συγκεντρώθηκαν για να δειπνήσουν μαζί σε γνωστό εστιατόριο στη Βούλα και εκεί ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε ξανά MVP!

Ο γάλλος σούπερ σταρ ήρθε στο κέφι, πέταξε το σακάκι του και το έριξε στον χορό. Και εκεί που όλοι περίμεναν πως τα είχαν δει όλα, ο Φουρνιέ τους διέψευσε.

Τα πέταξε σχεδόν όλα, έμεινε με το εσώρουχο και βούτηξε στην πισίνα του εστιατορίου!

Σα να μην έφταναν ολα αυτά, μάλιστα, βρήκε έναν άξιο συμπαραστάτη (στην τρέλα) στο πρόσωπο του Αντώνη Κατσίκη. Ο team manager του Ολυμπιακού βούτηξε και αυτός στην πισίνα και χάρισε μαζί με τον γάλλο ένα μοναδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο, που θα μείνει για πάντα στην ιστορία.

