Ολυμπιακός: Τρελάθηκε ο Φουρνιέ στο δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης και βούτηξε στην πισίνα

Τα πανηγύρια για την κατάκτηση της Euroleague δεν σταματούν για τον Ολυμπιακό!
Το βράδυ της Τρίτης οι πρωταθλητές Ευρώπης συγκεντρώθηκαν για να δειπνήσουν μαζί σε γνωστό εστιατόριο στη Βούλα και εκεί ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε ξανά MVP!
Ο γάλλος σούπερ σταρ ήρθε στο κέφι, πέταξε το σακάκι του και το έριξε στον χορό. Και εκεί που όλοι περίμεναν πως τα είχαν δει όλα, ο Φουρνιέ τους διέψευσε.
Τα πέταξε σχεδόν όλα, έμεινε με το εσώρουχο και βούτηξε στην πισίνα του εστιατορίου!
Σα να μην έφταναν ολα αυτά, μάλιστα, βρήκε έναν άξιο συμπαραστάτη (στην τρέλα) στο πρόσωπο του Αντώνη Κατσίκη. Ο team manager του Ολυμπιακού βούτηξε και αυτός στην πισίνα και χάρισε μαζί με τον γάλλο ένα μοναδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο, που θα μείνει για πάντα στην ιστορία.
Your Premium trial has ended
- «Παράγουμε περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε;» Τα καρφιά Χειλάκη - Τουμασάτου από το Θησείο
- Και το όνομα αυτού, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα
- Nέες μαρτυρίες για τους πυροβολισμούς στον Χολαργό: Η ερώτηση που είχε κάνει ο δράστης στον κουμπάρο
- Μέμος Μπεγνής: Η επένδυση που τον κατέστρεψε οικονομικά - «Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.