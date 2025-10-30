Ολυμπιακός: To τρίτο ημίχρονο του Άμπου Ντάμπι

To Άμπου Ντάμπι βρίσκεται σε άλλη ήπειρο, αλλά ο Ολυμπιακός το ένιωθε απόψε πολύ πιο κοντά απ’ ότι θα ήθελε, σαν να είχε ξεχασμένη τη βαλίτσα του πάνω στην καμήλα από τον περασμένο Μάιο. Ο αποψινός αγώνας με τη Μονακό ήταν κάτι σαν τρίτο και τέταρτο ημίχρονο εκείνου του ημιτελικού, ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι θα τελείωνε με ήττα των «ερυθρολεύκων» ακόμα και αν πάσχιζαν αυτοί να τον τουμπάρουν μέχρι την τρίτη παρουσία.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που τότε ήταν παροπλισμένος, προσπάθησε να τον κερδίσει μόνος του για να προσθέσει το «πριν» και «μετά» dvd στο βιογραφικό του και παραλίγο να το πετύχει. Ήταν όμως γραφτό της μοίρας, να γίνει «ομ φατάλ» ο παίκτης που κατέφτασε στον Πειραιά για να καλύψει το χάντικαπ της αθλητικότητας απέναντι ακριβώς σε ομάδες όπως η Μονακό.

